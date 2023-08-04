«Страшно представить, к чему могло привести»: эколог рассказал о последствиях боев в акватории Новороссийска

По словам специалистов, боевые действия в акватории несут за собой негативные экологические последствия. Это и разлив горючего, и загрязнение морского дна металлоломом, и попадание в воду вредных компонентов, рассказал эколог и председатель движения «Экосила 50» Анатолий Баташев.

«Но здесь важно увидеть главное. Нашим героическим российским военным удалось предотвратить еще большую экологическую катастрофу. Страшно представить, к чему могло привести повреждение инфраструктуры Каспийской трубопроводной системы, которую называют целью ночной атаки. Помимо разлива многих тысяч тонн нефтепродуктов мог случиться грандиозный пожар», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что это нанесло бы урон не только акватории, но и здоровью жителей города.

«Безответственный Киевский режим не стесняется в выборе средств для шантажа России. Бандеровцы не впервые провоцируют экологическую катастрофу. Для них экологический терроризм стал Джокером, с помощью которого они давят на сознательность России», — заявил Баташев.

Эколог добавил, что обстрелы саркофага Чернобыльской АЭС и инфраструктуры Запорожской АЭС, затопление шахт Донбасса, превращение заповедных лесов в укрепрайоны, разрушение Каховской ГЭС — это тревожные сигналы для мирового сообщества.

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