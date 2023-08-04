После атаки ВСУ на военную базу возобновлено движение судов в порт Новороссийска

После попытки Украины атаковать военную базу в районе Новороссийска, движение судов в порт было приостановлено. Ограничения сняли, сообщает oilcapital.ru .

На терминале КТК, который находится вблизи порта Новороссийск, отгрузка нефти не была приостановлена. На территорию порта корабли войти не могли. Движение было остановлено. Теперь ограничения сняты. Морской терминал КТК расположен в поселке Южная Озереевка. Здесь идет разветвление трубопровода, по которому проходит казахстанская и каспийская нефть.

Украинская атака была отображена военными РФ. Надводные беспилотники пытались проникнуть на территорию порта. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил за профессионально выполненную работу. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Нет данных и о пострадавших. В социальных сетях пользователи региона активно обсуждали стрельбу и звуки взрывов. В связи с инцидентом в Новороссийске мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил важность усилить защиту городского порта. В ночь на 4 августа летательные беспилотники пытались атаковали Крым.