Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале о появлении мошенников, которые пытаются ввести в заблуждение жителей региона. Злоумышленники совершают телефонные звонки и распространяют ложную информацию о якобы начавшейся новой волне мобилизации.

Как уточнил Крючков, мошенники рассчитывают спровоцировать панику среди населения. В ходе звонков, которые поступают с территории Украины, жителям Крыма сообщают: «Вы обязаны немедленно явиться в военкомат, поскольку началась вторая волна мобилизации».

Для опровержения этой дезинформации Крючков привел заявление военного комиссара Крыма, полковника Евгения Машукова. Машуков подтвердил, что никакой второй волны мобилизации не существует. Он добавил, что военные комиссариаты продолжают свою работу в обычном режиме согласно установленному плану, а в субботу эти учреждения закрыты на выходной.

«Это выглядит особенно анекдотичным, если учесть, что в самой Украине сотрудники военкоматов постоянно устраивают облавы. Так Киев инициировал проведение информационной спецоперации»,

Напомню. ранее сеть магазинов по продаже продуктов питания «ВкусВилл» заподозрили в отравлении сотен россиян зефиром.