Стрелял с балкона и умер в магазине: какие тайны раскрыли соцсети 24-летнего петербуржца

Скончавшийся в результате конфликта с охраной магазина «Перекресток» в петербургском ТРК «Сити Молл» 24-летний житель Астраханской области, судя по его соцсетям, увлекался не совсем законными занятиями. Как выяснило издание « Фонтанка », молодой человек до недавнего времени жил в Астрахани, где учился и работал в различных организациях, в том числе с названием «Хурма и мандарины».

При этом Дмитрий был частым клиентом микрофинансовых организаций, имел долги, из-за которых у него возникли проблемы с судебными приставами, и увлекался ставками на спорт.

До переезда в Санкт-Петербург в 2025 году потерпевший вел небольшой телеграм-канал с 32 подписчиками, где делился редкими фото, видео и рэп-музыкой. Одной из его публикаций стали кадры, на которых молодой человек стреляет с балкона из ракетницы. По виду из окна можно предположить, что проживал он на окраине Приморского района.

Напомним, что 24-летний Дмитрий скончался в одной из больниц Петербурга после безуспешных реанимационных мероприятий. Инцидент произошел после того, как охрана магазина «Перекресток» в «Сити Молле» заподозрила его в краже и попыталась задержать. По версии следствия, молодой человек начал стрелять из газового пистолета, после чего его повалили на пол и удерживали до прибытия группы быстрого реагирования. В какой-то момент потерпевший потерял сознание. Охранники пытались привести его в чувство с помощью нашатырного спирта. По данным источников, один из охранников сбежал через черный ход, остальные были доставлены в отдел полиции, где получили протоколы о мелком хулиганстве. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка силами Следственного комитета, полиции и прокуратуры.