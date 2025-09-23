Бойцы ВСУ убивали своих раненых товарищей в районе Новоивановки, чтобы предотвратить их захват в плен. Об этом сообщило РИА Новости , приводя слова стрелка группировки войск «Восток» с позывным Директор.

Один из бойцов группировки «Восток» с позывным Директор рассказал, что украинские военные добивали своих раненых сослуживцев возле Новоивановки в Запорожской области, чтобы те не попали в плен и не передали информацию российским силам.

По его словам, во время отступления с опорного пункта один из украинских бойцов получил ранение, и чтобы не дать противнику забрать его или захватить радиостанции и другие данные, украинцы сбрасывали на раненого боеприпасы с дрона.

Ранее стало известно, как украинские военные издеваются над жителями Запорожской области.