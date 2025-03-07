Стриптизера из РФ сразил инсульт в Таиланде

В Таиланде парализовало стриптизера, ранее работавшего в России, по дороге в спортивный зал. Он был срочно доставлен в больницу с инсультом, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, Иван Штефан недавно прибыл в Паттайю с целью заработка, планируя устроиться на работу стриптизером и персональным тренером.

Недавно, направляясь на тренировку в спортзал, он потерял сознание и упал. Случайные прохожие вызвали скорую помощь, его немедленно госпитализировали с инсультом. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, у него парализована левая часть тела.

По словам близких, причиной ухудшения здоровья спортсмена стал сильный стресс, связанный с разводом, а жаркий климат Таиланда только усугубил ситуацию.

В последнее время Штефан проживал в Казахстане, где развелся и был вынужден оставить дочь. Из-за судебных тяжб он был депортирован из Алма-Аты на три месяца и решил попытать счастья в Таиланде, зарабатывая танцами.

Иван никогда не имел проблем со здоровьем и является мастером спорта по пауэрлифтингу, принимавшим участие в соревнованиях как в России, так и за рубежом.

Ранее сообщалось, что россиянка с онкологией не может вернуться домой из Таиланда из-за непомерно высокой стоимости медицинской транспортировки.