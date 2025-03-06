SHOT: россиянка с онкологией не может вернуться домой из Таиланда

Жительница России, столкнувшаяся с тяжелыми последствиями онкологического заболевания, не имеет возможности вернуться из Таиланда на родину из-за непомерно высокой стоимости медицинской транспортировки. Для перевозки больной в Москву от семьи требуют 750 тыс. руб., сообщил телеграм-канал SHOT.

Как стало известно каналу, Ларисе Муравлевой поставили диагноз «онкология» в конце прошлого года. Первоначально заболевание не вызывало серьезных опасений.

Однако две недели назад врачи обнаружили метастазы в позвоночнике и легких. Состояние Ларисы резко ухудшилось, появились сильные боли, и ее срочно госпитализировали в Бангкоке. После курса лечения, включавшего лучевую терапию, появилась возможность транспортировать ее в Москву.

Дочь пациентки Полина сообщила, что на лечение матери уже израсходовано более 1,2 млн руб. Цены на медицинские услуги в Бангкоке значительно превышают российские.

К примеру, за МРТ позвоночника семья заплатила 115 тыс. руб. В настоящее время они ищут 750 тыс. руб. для оплаты перевозки Ларисы в Москву, именно такую сумму озвучила местная компания, специализирующаяся на медицинских перевозках. Из этой суммы 200 тыс. руб. предназначены для оплаты услуг врача, сопровождающего пациентку во время перелета.

Ранее сообщалось, что основатель «Вымпелкома» Зимин ушел из жизни с помощью эвтаназии.