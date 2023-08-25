Строительный магазин горит в Красногорске
Фото: [Типичный Красногорск / vk.com]
Строительный магазин загорелся в Нахабино в Красногорске. Об этом говорится в сообщении канала «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Отмечается, что возгорание произошло в районе Советской улицы.
«Подмосковье, городской округ Красногорск, поселок Нахабино, Советская улица 115Ас1 (Волоколамское шоссе). Горит магазин красок», - сообщает канал.
В социальных сетях жители публикуют фотографии и видео возгорания. В паблике «Подслушано Нахабино» во «ВКонтакте» сообщается, что пожарные уже на месте.
«Очевидцы сообщают о возгорании магазина с лако-красочными покрытиями. Пожарные расчеты уже на месте», - говорится в сообщении.