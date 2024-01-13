Строительство сгоревшего в Ленинградской области склада Wildberries обошлось компании более чем в три миллиарда рублей
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Свыше трех миллиардов рублей было вложено в строительство распределительного центра маркетплейса Wildberries под северной столицей, где сегодня разгорелся огромный пожар. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что в данную сумму не включена стоимость оборудования.
Отмечается, что следователи не исключают версию поджога.
Добавляется, что пожар случился в момент пересменки работников склада.