Строительство жилого дома в «Квартале „Соболевка“ продолжается в Щелково

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья совместно с подведомственной лабораторией «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства семнадцатиэтажного жилого дома в «Квартале „Соболевка“ в городском округе Щелково.

Отмечается, что специалисты лаборатории определили вертикальность поверхностей и углов кладки, высотные отклонений от проектной горизонтальной плоскости, класс бетона по прочности на сжатие, размеры поперечного сечения элементов, размеры в свету, размеры оконных, дверных и других проемов.

Ожидается, что в жилом комплексе для жильцов будет организован доступ на эксплуатируемую кровлю дома, где будут установлены специальные ограждения, обеспечивающие безопасность. Согласно проекту, на кровле для жильцов будут расположены веранды с зелеными насаждениями и зоны для отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что каждый год из аварийного жилья в Подмосковье расселяют двенадцать тысяч человек.