Студент с подругой подожгли электровоз в Ростове-на-Дону за 150 тыс. руб. от украинских кураторов

Двое несовершеннолетних получили в мессенджере задание поджечь электровоз в Ростове-на-Дону и выполнили его. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Студент по имени Коля и его подружка-школьница по имени Полина подожгли на станции Ростов-Товарный электровоз, который двигал состав с зерном. Когда их задержали, оказалось, что поступок был совершен по заданию, полученному в мессенджере. Кураторы, которые находятся на территории Украины, заплатили за поджог 150 тыс. руб. в криптовалюте. Поджог был произведен при помощи бутылок с зажигательной смесью.

«Электровоз сразу отцепили от остального состава, чтобы избежать перехода огня на вагоны с зерном», — указал микроблог.

Злоумышленников задержали вместе с их другом, через которого проводилась оплата. Всем им грозит суровое наказание.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отправились в колонию мать и сын за попытку поджога военкомата. Женщина получила 13 лет лишения свободы, а ее несовершеннолетний сын был осужден на 4,5 года.