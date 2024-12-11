Мать и сына отправили в колонию за попытку поджечь нижегородский военкомат

Суд приговорил к реальным срокам нижегородку и ее сына за то, что они в 2023 году пытались совершить поджог военкомата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой в местный УФСБ.

Установлено, что женщина и ее почти совершеннолетний сын попытались поджечь здание военкомата в городе Шахунья. Их планы сорвали, а после задержания выяснили, что задание нижегородцам дали иностранные спецслужбы. Обвиняемые признали это в ходе допроса.

Дело о покушение на совершение теракта в РФ рассматривал второй Западный окружной военный суд. По его решению мать и сын будут отбывать наказание в колонии. Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы, мужчину к 4,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ пресекла работу сети мошеннических call-центров, вредящих россиянам и гражданам других стран.