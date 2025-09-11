Студент трагически погиб во время практики на производстве в Пермском крае
Пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила о трагической гибели российского студента, случившейся в период прохождения им производственной практики.
Несчастный случай произошел с практикантом одного из предприятий Карагайского района. Вечером он оказался внутри шнека бетономешалки, что привело к фатальным травмам, не оставившим шансов на выживание.
По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования назначены необходимые экспертные исследования, проводятся опросы очевидцев произошедшего.
