Студент трагически погиб во время практики на производстве в Пермском крае

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила о трагической гибели российского студента, случившейся в период прохождения им производственной практики.

Несчастный случай произошел с практикантом одного из предприятий Карагайского района. Вечером он оказался внутри шнека бетономешалки, что привело к фатальным травмам, не оставившим шансов на выживание.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования назначены необходимые экспертные исследования, проводятся опросы очевидцев произошедшего.

