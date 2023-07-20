Студентов-грабителей задержали в Волгограде за жестокое избиение девушки

Целью нападавших были личные вещи 19-летней жертвы. В девушку выстрелили не менее десяти раз, ударили битой, а затем отобрали мобильный телефон и порядка девяти тысяч рублей наличных денег. Девушку пришлось госпитализировать с множественными травмами. А по подозрению в разбойном нападении полиция задержала трех человек. Одному из них 18 лет, он уроженец Астраханской области. Два других подозреваемых – 16-летние местные жители, они учатся в одном из колледжей и уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей.

Об этом сообщило ТАСС. Все преступное трио уже дало признательные показания. Оказалось, что за несколько часов до нападения на девушку оно успело ограбить 36-летнего мужчину, жителя Советского района.