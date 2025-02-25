Суд арестовал экс-главу протезно-ортопедического предприятия за мошенничество

Тверской суд в Москве санкционировал арест Бидзины Хубутии, экс-главы московского протезно-ортопедического предприятия, представителя венгерской фирмы и посредника, обвиняемых в крупномасштабном мошенничестве при реализации контракта на поставку роботизированных комплексов. Об этом говорится в судебном постановлении, передает ТАСС.

Кроме того, суд принял решение об аресте еще одного фигуранта дела Ващенко О.И., а их предполагаемый сообщник Бобылин Р.В. помещен под домашний арест.

Как недавно сообщили агентству в правоохранительных органах, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), были задержаны Хубутия, Бобылин, представляющий венгерскую Sendix comsulting kft, и Ващенко, подозреваемые в хищении бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что пятеро молодых людей, включая одного несовершеннолетнего, были задержаны и отправлены в СИЗО по подозрению в планировании террористического акта на территории воинской части в подмосковной Балашихе.