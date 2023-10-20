Суд арестовал трех молодых людей за диверсии на железной дороге в Белгородской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих парней по подозрению в совершении диверсии. Одному из них 20 лет, а двум другим по 21 году.

«Установлены и задержаны исполнители диверсионных акций, совершившие поджоги объектов ОАО «РЖД» в Старый Оскол Белгородской области», - заявили по этому поводу в региональном управлении ФСБ.

Их слова привело ТАСС. Правоохранители уже установили, что злоумышленники получали задания о поджогах через интернет-мессенджер. В их отношении возбуждены дела сразу по нескольким уголовным статьям. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.