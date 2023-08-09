Суд арестовал у блогера Блиновской новые счета в банках и элитные автомобили

Блогер, которую в сети называют «королевой марафонов», обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. В связи с этим в отношении ее очередного имущества были введены обеспечительные меры.

В этот раз под арест попали 12 банковских счетов, а также 54 расчетных счета в обществах с ограниченной ответственностью. Такое решение было принято Пресненским районным судом Москвы по ходатайству следствия. В дополнение этого было арестовано 4 элитных автомобиля: Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander.

«Мотоцикл марки Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и 7 прицепов к легковым автомобилям», - дополнительно перечислила список арестованного имущества секретарь суда Лела Кокая.

Ее слова привело ТАСС. Решение суда не является окончательным и еще может быть обжаловано в установленных законом инстанциях.