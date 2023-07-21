Суд арестовал жителя Подольска, убившего своего знакомого во время ссоры

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, преступление произошло на прошлой неделе. Обвиняемый поссорился со своим приятелем и несколько раз ударил его ножом. Потерпевший скончался на месте от полученных ран.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили экспертизы. Также на месте были проверены показания обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что неизвестный пробрался на территорию института МВД в городском округе Домодедово и поджег припаркованные там автобусы.