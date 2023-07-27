Суд арестовал жительницу Подмосковья, заказавшую убийство бывшего мужа

Суд арестовал до 25 сентября жительницу Подмосковья, которая обвиняется в организации заказного убийства бывшего супруга. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе судебного заседания, которое состоялось в четверг, женщина частично признала свою вину и просила избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы, указали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в ноябре прошлого года 50-летняя жительница Пушкино, которая работает в одной из медицинских организаций, решила организовать убийство бывшего мужа. Она обратилась к своему знакомому с просьбой помочь ей найти исполнителей, однако мужчина сообщил о ее намерениях в полицию. Сотрудники правоохранительных органов связались с экс-супругом женщины и попросили его принять участие в инсценировке убийства.

На этой неделе женщина встретилась с подставными исполнителями, которые убедили ее в том, что преступление совершено. «Киллеры» передали ей соответствующие фотографии, мобильный телефон и портмоне жертвы. В этот же день медработница была задержана.

Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяла на контроль подмосковная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который подозревается в убийстве таксиста в 1999 году.