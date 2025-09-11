Мужчина попал под уголовное дело за избиение полицейского

В Губкинском ЯНАО местный житель оказался в центре уголовного дела после конфликта с правоохранителем, передает со ссылкой на правоохранительные органы интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, 8 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Агрессия вылилась в семь целенаправленных ударов в лицо и два удара в грудь. В результате полицейский получил множественные ушибы и ссадины, потребовавшие помощи. Все травмы были зафиксированы.

Пуровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Данное преступление относится к категории тяжких и предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Альтернативой могут стать принудительные работы или штраф, достигающий двухсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске арестовали отца за истязание своей семьи.