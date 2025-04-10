Суд Москвы арестовал экс-владельца банка «Югра»

Мещанский суд Москвы санкционировал арест Алексея Хотина, экс-владельца обанкротившегося банка «Югра», в рамках нового расследования о мошенничестве. Ранее Хотин уже был осужден на 9 лет лишения свободы за хищение свыше 23 млрд руб., передает РИА Новости.

Согласно информации, предоставленной судом, Хотину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии.

Напомним, Замоскворецкий суд ранее вынес приговор Хотину, назначив ему 9 лет колонии общего режима. Также были осуждены бывший президент «Югры» Алексей Нефедов (8,5 года), экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев (8 лет) и экс-директор московского филиала «Югры» Нина Чернова (6 лет).

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму около 200 млн руб.