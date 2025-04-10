Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму около 200 млн руб.

Суд в Москве вынес решение об аресте имущества членов Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) на сумму около 200 млн руб., сообщил ТАСС.

Отмечается, что арест затронул имущество участников ОПГ Игоря Жирноклеева, Олега Русанова, Бориса Третьяка, которые находятся на скамье подсудимых, а также Дмитрия Юхневича, Игоря Балашова, Германа Гришина, Геннадия Лукьянова, Сергея Щербакова, Сергея Щукарева и Марата Янбухтина.

Как отметили в пресс-службе суда, арестованные активы членов группировки номинально принадлежат третьим лицам. Фактическое управление ими осуществлялось подсудимыми.

Участники Таганской ОПГ обвиняются в ряде серьезных преступлений, включая участие в вооруженных нападениях в составе банды, создание преступного сообщества, убийства, похищения людей, кражи, грабежи, вымогательство и незаконный оборот оружия.

Таганская преступная группировка была создана не позднее 1991 года. Ею руководил Жирноклеев совместно с Александром Грабером и Игорем Шиловым. В состав ОПГ также входил Григорий Рабинович, который умер в июне 2024 года.

Для встреч и координации преступной деятельности группировка использовала офис в бизнес-центре «Башня-2000», где также располагались технические средства для отслеживания жертв.

Деятельность этой ОПГ была пресечена в 2019 году, после чего ее активных участников начали арестовывать.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что полиция смогла задержать киллеров, убивших лидера ОПГ «Ташкентские».