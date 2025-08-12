Суд начнет дело против юноши, убившего 14-летнюю девочку в Ульяновской области

В Ульяновской области 15-летний юноша будет судим за жестокое убийство 14-летней девочки. Информацию об этом предоставила региональная прокуратура «Ленте.ру».

Подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как убийство малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ).

Следствие полагает, что в ночь на 3 апреля в селе Тумкино, находясь в одном из домов, обвиняемый нанес соседской девочке свыше 70 ударов ножом и топором. Полученные ранения оказались смертельными. Тело погибшей обнаружила ее мать в подвальном помещении собственного дома.

Согласно данным РИА Новости, причиной трагедии послужили оскорбления, нанесенные жертвой сестре обвиняемого. Юноша частично признал свою вину. Ему может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения.

