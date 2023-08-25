Суд назначил десять лет колонии жителю Ярославской области за пьяное ДТП с двумя жертвами

Он в апреле сбил на машине на пешеходном тротуаре двух детей, которые скончались от полученных травм.

ДТП произошло в городе Рыбинске на Волжской набережной. 29-летний мужчина двигался 9 апреля в нетрезвом виде на автомобиле и не сумел справиться с управлением. Машина выскочила на дорожку для пешеходов и снесла там двух мальчиков. Одному было 10 лет, а второму всего 8. Оба они погибли. После этого виновник автокатастрофы попытался скрыться с места преступления, но был задержан очевидцами аварии.

Об этом сообщило ТАСС. Суд учел все обстоятельства дела и не счел нужным сделать снисхождение. Виновнику назначили 10 лет колонии-поселения.