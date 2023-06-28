Суд назначил десять лет колонии жителю Москвы за попытку вступить в экстремистскую организацию

27-летний Ярослав Владыко попытался вступить в организацию украинских националистов «Правый сектор»*. Он уроженец Украины, но уже более десяти лет проживал на территории России и имел ее гражданство. За такую попытку он был задержан правоохранителями, против него было возбуждено сразу два уголовных дела. Ему было также вменено приготовление к участию в экстремистской организации.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу злоумышленника. Владыко получил 10 лет колонии строго режима, ему также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

*признана экстремистской и запрещена в РФ