Суд Новосибирска условно приговорил мужчин за нападение на военного

В Октябрьском районном суде города Новосибирска Абубакар Цицкиев и Ислам Раджабов получили условные сроки по 2,5 года за нападение на военнослужащего. Информацию об этом предоставили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Оба были признаны виновными в хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Согласно материалам следствия и суда, инцидент произошел 29 сентября 2024 года. Прапорщик из Новосибирского военного института, управляя своим автомобилем, был подрезан другим водителем на автомобиле марки HAVAL без номерных знаков. Военнослужащий решил проследить за нарушителем, одновременно вызвав сотрудников полиции.

Водитель и пассажир автомобиля HAVAL, заметив преследование, остановились и вышли из машины, приблизившись к преследователю. В ходе возникшей ссоры они достали пистолет и начали угрожать.

Несмотря на это, военный продолжил слежку. В районе КПП Новосибирского военного института национальной гвардии Цицкиев и Раджабов совершили нападение на прапорщика, избивая его руками, ногами и используя метлу, после чего они скрылись с места происшествия.

