Суд вынес приговор Зурабу Панцулаю за расправу с двумя братьями

В Краснодаре вынесли приговор Зурабу Панцулая, признанному виновным в убийстве двух человек с использованием автоматического оружия. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.

Согласно материалам дела, рассмотренным судом, в ночь на 13 июля 2019 года Панцулая, взяв с собой автомат, вместе с братом прибыл на автомобиле на пересечение улицы Аидгылара и проспекта Айааира в Сухуме. Там они встретились с двумя братьями, обоим по 22 года, для урегулирования возникшего между ними спора.

Во время завязавшейся потасовки брат подсудимого нанес одному из потерпевших ножевое ранение в область груди, после чего Зураб открыл огонь из автомата, произведя не менее пяти выстрелов в направлении своих противников, находившихся в общественном месте. Преступники, имевшие двойное гражданство, после совершения преступления скрылись в России.

Один из раненых скончался от полученных травм, не подлежащих лечению, другому была своевременно оказана медицинская помощь, что позволило спасти его жизнь.

Суд назначил наказание подсудимому в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное преследование в отношении его брата было прекращено в связи с его смертью в 2022 году.

