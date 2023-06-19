Суд оштрафовал «Яндекс» на два миллиона рублей за непредоставление информации ФСБ

Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн руб. за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Подчеркивается, что эти данные необходимы для обеспечения безопасности страны.

Это нарушение со стороны «Яндекса» стало повторным. В 2022 году компания уже была оштрафована на 400 тысяч руб.

Тогда представители «Яндекса» объясняли в суде, что не располагают техническими возможностями для предоставления всех требуемых федеральной службой данных. Для этого необходима закупка оборудования, которая ввиду санкций невозможна.

На этот раз «Яндекс» признал нарушение, но попросил в суде не назначать максимальное наказание. По этой статье КоАП штраф может достигать 6 млн руб.