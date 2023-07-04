Суд отказался снять арест с лимузинов, принадлежащих блогеру Лерчик и ее супругу

Савеловский суд Москвы рассмотрел жалобу, которую подал адвокат семьи Чекалиных. Он просил снять наложенный арест с имущества, в том числе и с автомобилей Rolls-Royce.

Адвокат Константин Третьяков настаивал, что арест с машин необходимо снять, поскольку блогер и ее муж полностью оплатили все долги по налогам, которые у них обнаружили. Они перечислили в налоговую службу 311 миллион рублей. Прокурор же утверждал, что лимузины являются вещественным доказательством в уголовном деле против обвиняемых, а поэтому не могут быть возвращены владельцам до момента завершения следствия.

Об этом сообщило ТАСС. Суд согласился с доводами прокурора и отказался снимать арест. Адвокат Третьяков пообещал, что подаст апелляцию на данное решение.