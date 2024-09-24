Суд отклонил апелляцию Муминджанова по вопросу открытия уголовного дела

Генерал-майор Валерий Муминджанов обвиняется в получении взятки на сумму свыше 20 миллионов рублей. Об этом сообщил SHOT.

По версии следствия, занимая пост главы Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и будучи ответственным за материальную поддержку военнослужащих, включая тех, кто находится в зоне специальной военной операции, он содействовал заключению контракта с одной из коммерческих организаций.

Исследование установило, что у Муминджанова и его родственников имеется множество объектов недвижимости в Москве и Воронеже, общей стоимостью более 120 миллионов рублей.

Сторона защиты заявила, что генерал Муминджанов стремится вернуться в зону спецоперации.

«Валерий говорит мне, что ему неудобно и стыдно перед бойцами, так как он в СИЗО занимается чтением книг и сном, в то время как другие заняты делом; он не привык к такому спокойному распорядку», — говорится в заявлении.

Она отметила, что ее подзащитный был участником боевых действий в Сирии и других горячих точках и о возбуждении уголовного дела узнал, находясь в зоне специальной военной операции

Ранее сообщалось, что двоих из банды Басаева приговорили к 24 и 25 годам тюрьмы.