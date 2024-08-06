Суд отправил в колонию мошенников, обманувших подмосковных пенсионеров на 8 млн рублей

Суд в Талдоме назначил наказание мошенникам, которые обманули пенсионеров более чем на восемь миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Их приговорили к восьми, шести и пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что в феврале прошлого года подсудимые звонили подмосковным пенсионерам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали пожилых людей в том, что их родственники попали в ДТП и по их вине пострадали люди, поэтому необходимы деньги на лечение и реабилитацию, чтобы избежать уголовной ответственности.

Затем подсудимые получали от организатора преступной группы данные о потерпевшем — его имя и адрес. Мошенники приезжали на место и представлялись либо водителями, либо помощниками следователя, чтобы забрать деньги.

Обмануто было свыше тридцати пенсионеров.