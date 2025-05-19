Суд отправил в СИЗО бьюти-блогера Алтуняна за распространение порнографии

Кунцевский суд города Москвы вынес решение об аресте бьюти-блогера Юрия Алтуняна. Сообщение об этом появилось в РБК.

Алтунян работает пластическим хирургом в области челюстно-лицевой хирургии и косметологии. Он также ведет блог на страницах запрещенной в России социальной сети. Правоохранители вменяют ему распространение порнографии. По ходатайству следствия Кунцевский суд Москвы вынес решение об его аресте сроком на два месяца.

Такое решение было вынесено еще 16 мая. Оно должно вступить в силу во вторник, 20 мая. Врачу грозит по вменяемой статье до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Афганистане приступили к арестам пользователей TikTok. Афганское Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока опубликовало видео с задержанными, которые на камеру раскаиваются в том, что пользуются этой видеоплатформой и размещают на ней контент.