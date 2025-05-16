В Афганистане начали арестовывать тех, кто пользуется TikTok

Специальное ведомство в Афганистане, которое заботится о нравах населения, приступило к арестам тех, кто пользуется TikTok и создает контент на этой видеоплатформе. Об этом сообщил портал Khaama press.

В Афганистане действует специальное министерство поощрения добродетели и предотвращения порока. Оно утверждает, что все пользователи видеоплатформы TikTok, а также те, кто прибегает к услугам социальных сетей и геймерских сервисов, ведут противозаконную деятельность. Пресс-секретарь ведомства Саиф Уль-Ислам Хайбер опубликовал видео, в которых двое пользователей TikTok публично раскаиваются в своих действиях. Одним из них является популярный блогер Харун Пакора. Он признается ведущим съемку в том, что был арестован за общение с женщинами в Сети.

Пакора также дает обещание больше не совершать таких поступков. Он призывает всех женщин впредь не подключаться к его выпускам и не смотреть его контент. В соцсетях появилась информация, что после ареста блогеру обрили голову.

Ранее сообщалось, что в Мексике застрелили бьюти-блогершу Маркес во время ведения ей прямого эфира. Ее застрелили в салоне красоты во время онлайн-трансляции. В помещение ворвался вооруженный человек и произвел несколько выстрелов, от которых девушка скончалась на месте происшествия.