Суд отправил в СИЗО бывшего мэра Ижевска

Следствие посчитало, что он нарушил правила домашнего ареста, и сумело убедить в этом судью.

Олег Бекмеметьев, бывший ижевский градоначальник, обвиняется в превышении своих служебных полномочий, а также в незаконной продаже земли, которая принадлежала муниципальному образованию. На время расследования всех обстоятельств его дела экс-мэр был отправлен под домашний арест. После этого он нарушил правила пребывания дома, после чего суд ужесточил ему меру пресечения.

«Суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу на 2 месяца», - заявили в пресс-службе Республики Удмуртия.

Об этом сообщило ТАСС. Следователи считают, что в незаконной деятельности Бекмеметьеву помогал Николай Пушин, начальник прокуратуры Октябрьского района Ижевска. Он также находится под домашним арестом.