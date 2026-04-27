Суд отправил военного из Улан-Удэ в колонию на 18 лет за самоволку и ДТП

Суд в Улан-Удэ вынес суровый приговор военнослужащему, который самовольно оставил место службы и впоследствии совершил целую серию преступлений. Как сообщили « Ленте.ру » в пресс-службе суда, фигурант получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям, включая уклонение от военной службы, покушение на угон, повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Следствием установлено, что 24 июля 2024 года военный самовольно покинул часть. Спустя несколько дней он попытался угнать чужой автомобиль, но, потерпев неудачу, ограничился кражей имущества из салона на сумму свыше 11 тысяч рублей и скрылся.

Уже 12 сентября 2024 года, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за пьяное вождение, он снова сел за руль в состоянии опьянения. Кульминацией череды нарушений стала трагедия 16 сентября 2025 года: не имея водительских прав и находясь в алкогольном опьянении, он выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение. В результате аварии погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы.