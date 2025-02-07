Суд постановил уничтожить улики по делу об убийстве сожительницы Соколова

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга принял решение об уничтожении обреза винтовки, использованных гильз и других материальных улик, найденных в квартире историка Олега Соколова, признанного виновным в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он совместно проживал, а также в нелегальном хранении оружия. Соответствующая информация содержится в приговоре, передает ТАСС.

В суде также уточнили, что подлежат уничтожению другие предметы доказательной базы: топор, пила, два кухонных ножа, резиновая перчатка желтого цвета, семь частей пуль калибра 5,6 мм, а также одежда и рюкзак, в котором Соколов скрывал части тела своей жертвы.

В ноябре 2019 года Соколов, бывший преподаватель СПбГУ и кавалер ордена Почетного легиона, был задержан после попытки избавиться от человеческих останков, выбрасывая их в реку Мойку. В ходе расследования выяснилось, что его жертвой стала аспирантка Анастасия Ещенко.

Суд первой инстанции установил, что он убил ее в ходе конфликта, выстрелив из обреза, а затем расчленил тело. В декабре 2020 года Соколова приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Защита подала апелляцию, требуя пересмотра дела, однако 27 сентября 2021 года городской суд оставил первичный приговор в силе.

Ранее сообщалось, что министр Зарубин в суде объяснил низкую стоимость приобретенной его матерью квартиры в Сочи.