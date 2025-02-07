Министр Зарубин в суде объяснил низкую стоимость приобретенной его матерью квартиры в Сочи

В Ленинском районном суде завершается рассмотрение иска прокуратуры к министру закупок Алексею Зарубину об изъятии у него квартиры в Сочи и дачи в Перми, сообщил properm.ru.

По данным издания, прокуратура настаивает, что министр Зарубин воспользовался служебным положением и приобрел недвижимость, стоимость которой превышает его официальный доход. Объекты записаны на его родственников. Так, квартира в Сочи принадлежит матери.

Прокуратура предполагает, что рыночная стоимость квартиры достигает 27 млн руб. Сам Зарубин и его представители в суде утверждают, что сделка о покупке была совершена за 2,2 млн руб. Квартира ЖК «Альпийский квартал» у моря приобретали для матери. Женщина ездит на курорт раз в год и в после выхода на пенсию намерена там проживать на постоянной основе.

В зале суда присутствовал продавец квартиры, риелтор из Краснодарского края Василий Поляков. В частности, соответчик и продавец квартиры выступают против признания сделки притворной.

«Пока идет суд, он и вынесет решение. Но это не мое имущество, а моей родственницы, я к нему отношения не имею», — заявил журналистам Алексей Зарубин.

Сторона защиты настаивает, что оба объекта недвижимости принадлежат матери чиновника.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеров обанкротившегося застройщика признали виновными в крахе компании.