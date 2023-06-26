Суд приговорил убийцу владельца «Мясной империи» к 20 годам колонии

Его подельники получили срока от шести с половиной до 13 лет.

Свою банду Мавриди сколотил в 2018 году. Одним из первых ее дел стало похищение адвоката Алексея Завгороднего. Преступники вынудили его передать им право на собственность элитной недвижимостью на сумму более 71 млн рублей.

Осенью 2020 года бандиты пробрались на дачу Маругова и убили бизнесмена из арбалета.

После задержания Мавриди организовал дерзкий побег из изолятора временного содержания, но спустя месяц вновь был арестован.

Перед судом он пытался симулировать психическое заболевание, получив специальную медицинскую литературу через адвокатов. Прокурор запрашивал для Мавриди 22-летний срок.