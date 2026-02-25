Суд приостановил работу общепита в Махачкале из-за санитарных нарушений

Фото: [ Кафе и ресторан в спортивно-развлекательном парке Freezone в Чехове/Медиасток.рф ]

Суд приостановил работу кафе на проспекте И. Шамиля на 90 суток после выявления грубых санитарных нарушений. Материалы в инстанцию направило управление Роспотребнадзор по итогам внеплановой проверки. Об этом сообщает МК Дагестан .

Инспекторы зафиксировали системные нарушения санитарных требований. В заведении не была организована поточность технологических процессов: сырье пересекалось с готовой продукцией, чистая посуда контактировала с использованной.

Лабораторные анализы выявили бактерии группы кишечной палочки на кухонном инвентаре и посуде. В холодильном оборудовании сырые полуфабрикаты хранились рядом с готовыми блюдами, при этом температурный режим не контролировался.

Проверка также установила, что к работе допускались сотрудники без обязательных медосмотров и личных медицинских книжек. В помещениях для приготовления холодных блюд не проводилось обеззараживание воздуха, а применяемые дезинфицирующие средства не имели необходимой маркировки.

Суд признал выявленные нарушения угрозой для здоровья посетителей и постановил временно закрыть кафе на 90 дней.

В надзорном ведомстве напомнили предпринимателям о необходимости строго соблюдать санитарные нормы и обеспечить безопасные условия приготовления и хранения продукции.

