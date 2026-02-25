Целый микрорайон погрузился во тьму в Нижнем Новгороде

В Нижний Новгород вечером 24 февраля произошло массовое отключение электроэнергии в одном из районов города. Об этом сообщил Telegram -канал Ni Mash, опубликовав кадры с места событий.

По информации источника, без электроснабжения остались дома на улицах Родионова, Фруктовой и Усилова. Также отключено уличное освещение во дворах и вдоль проезжей части.

Причины произошедшего на данный момент не уточняются. Официальных комментариев от ресурсоснабжающих организаций или городских властей пока не поступало.

