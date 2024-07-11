Суд признал студента из Биробиджана виновным в государственной измене

Учащийся колледжа из Еврейской автономной области передавал представителям украинской спецслужбы данные о дислокации российских подразделений в зоне специальной операции. За это он получил пять лет лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Студент выполнял различные задания, которые получал от СБУ через интернет, и получал за это деньги. Он сливал на Украину информацию о базировании российских войск и военнослужащих в зоне СВО, но его деятельность была пресечена Федеральной службой безопасности.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием», - так прокомментировали действие учащегося в ФСБ.

В связи с этим, суд хоть и признал обвиняемого виновным в госизмене, но счел возможным вынести довольно мягкое наказание. Юноша получил 5 лет лишения свободы, правда с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в РФ вынес решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*. Она покинула Россию еще два года назад, но теперь будет немедленно арестована в случае возвращения на родину.

*признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ