Суд признал законность продления ареста за шпионаж американского журналиста

Эван Гершкович по решению Мосгорсуда пробудет в следственном изоляторе до 30 августа этого года.

О задержании в Екатеринбурге американца Гершковича, который сотрудничал с изданием Wall Street Journal, было объявлено еще 30 марта. Сотрудники ФСБ считают, что он собирал материал об оборонных предприятиях, работающих в России. Это подпадает под статью о шпионаже. Тогда же было вынесено решение о его аресте на 2 месяца. В конце мая Лефортовский суд продлил арест еще на 3 месяца. Сторона подозреваемого подала апелляцию на это решение.

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», - таков был вердикт Мосгорсуда.

Это решение привели РИА Новости. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Гершкович был взят на месте преступления с поличным.