Гендиректор «Военторга» Павлов обжаловал свой арест по делу о мошенничестве

Генеральный директор подконтрольной Министерству обороны компании «Военторг» Владимир Павлов обжаловал свой арест по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, сообщали РИА Новости в суде.

Зарегистрирована апелляционная жалоба защиты.

5 августа Мещанский суд Москвы отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, в 2019 году Павлов и его подельники из разных регионов России заключили госконтракты на поставку армейских несессеров, завысив цены товаров на сумму свыше 400 млн рублей.

«Военторг» фигурирует еще в одном громком уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, обвиняемый в растрате финансов, выделенных на производство и закупку сухпайков.

Ранее сообщалось, что отстраненный от должности генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал свою вину в получении взятки.