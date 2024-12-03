Суд продлил арест на поместье и автомобили экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста, наложенного на имущество Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны РФ. Это касается как его недвижимости, так и дорогостоящего автопарка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

Суд оставил в силе обеспечительный арест, который был ранее установлен на усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области, а также на другие объекты и транспортные средства Иванова до конца марта 2025 года.

Согласно предоставленным сведениям, среди арестованных активов находятся различные земельные участки, несколько зданий, а также мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и «Триумф» Thunderbird storm ABS. Также под арестом находятся автомобили Cadillac Escalade, Bentley Continental GT, Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz G63 AMG и другие ценности.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны РФ Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег.