Экс-замминистра обороны РФ Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег

Следственный комитет России выдвинул новое обвинение против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, в соответствии с которым он подозревается в совершении двух крупных растрат и легализации средств банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 4 млрд руб., как сообщил ТАСС.

В ближайшее время следствие намерено допросить Иванова и объявить новое обвинение его бывшему подчиненному Антону Филатову.

По новому обвинению Иванову инкриминируется создание организованной преступной группы, состоящей из банкиров, которые затем вывели средства из банка «Интеркоммерц» через контролируемые счета соучастников.

Кроме того, фигурируют два эпизода крупной растраты в процессе сделок с паромами, причиненный ущерб составил более 205 млн руб.

Как отметил представитель следствия, протоколы о знакомстве Иванова с новыми обвинениями, допросе, а также аналогичные действия в отношении Филатова будут подписаны с их адвокатами в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестовали элитную квартиру за полмиллиарда рублей в Москве.