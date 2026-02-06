Суд против УК: житель Чебаркуля получит 215 тысяч за упавший на него кусок кровли

Суд в Челябинской области встал на сторону жителя Чебаркуля, пострадавшего из-за халатности коммунальных служб. Мужчина получил компенсацию в сотни тысяч рублей после того, как на него с крыши многоквартирного дома упал кусок шифера.

Инцидент, который едва не стоил россиянину жизни, произошел летом 2024 года. Проходя мимо жилого дома, мужчина внезапно почувствовал сильнейший удар по голове и потерял сознание. Очевидцы рассказали ему, что причиной стал отвалившийся фрагмент кровли. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего травму головы и ушиб плеча, потребовавшие стационарного лечения.

После выздоровления гражданин обратился в управляющую компанию, обслуживавшую дом, с требованием возместить расходы на лечение и моральный вред. Однако в УК отказались выплачивать компенсацию, заявив об отсутствии оснований. Это вынудило жителя Чебаркуля обратиться в суд.

Судебное разбирательство подтвердило вину управляющей компании в ненадлежащем содержании кровли. Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с коммунальщиков 215 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, возмещение затрат на лечение и утраченного во время восстановления заработка. Решение пока не вступило в законную силу.