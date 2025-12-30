Суд рассмотрит дело москвича, разместившего материалы, оправдывающие нацизм

Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как установило следствие, в марте текущего года житель Москвы Арсен Маркарян разместил на общедоступном видеохостинге запись, порочащую память защитников Отечества. В опубликованном материале содержались выражения презрительного и негативного отношения к подвигу героя Советского Союза Александра Матросова. Помимо этого, в одном из популярных мессенджеров мужчина распространил видеофайл с тезисами, оправдывающими идеологию и практику нацизма, включая уничтожение людей по национальному признаку.

Противоправная деятельность обвиняемого была своевременно пресечена в ходе совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников. После задержания Маркарян в ходе допроса дал признательные показания. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана судом.

Собранные по делу материалы, согласно сообщению ведомства, уже направлены в суд для рассмотрения по существу.