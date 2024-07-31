Суд РФ вынес украинской актрисе Курилец заочный приговор за призывы к убийству

Украинская актриса Андрианна Курилец была заочно осуждена в Москве за ее призывы убивать военнослужащих ВС РФ. Если она попадет в руки российского правосудия, то ее отправят на 5 лет в колонию. Такая информация появилась в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Еще в прошлом году в сети появилась реклама, в которой актриса Курилец-Кметюк перерезает серпом горло пленному. После этого Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело по статье о возбуждении вражды и ненависти. В итоге Басманный суд столицы вынес в отношении Курилец заочный приговор: пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.

«Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента ее фактического задержания», - указано в приговоре.

Актриса на данный момент объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что уроженец Литвы получил от российского суда 14 лет лишения свободы. Злоумышленник подорвал взрывное устройство в бомбоубежище Санкт-Петербурга, и тем самым нарушил сразу три статьи Уголовного кодекса.