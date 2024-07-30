В Петербурге уроженец Литвы получил срок за заложенное в бомбоубежище СВУ

В Санкт-Петербурге к 14 годам лишения свободы приговорили уроженца Литвы и гражданина России Никиту Семака, который в Невском районе подорвал в заброшенном бомбоубежище СВУ. О вынесенном приговоре сообщает на своей официальной странице пресс-служба судов города.

Из полученного срока три первых года мужчина будет находиться в тюрьме, а оставшееся время в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит 300 тысяч рублей штрафа. Преступление было совершено злоумышленником 5 сентября 2023 года. Находясь на улице Крупской у дома №5 фигурант заложил СВУ в вентиляционную шахту, которая ведет в сторону заброшенного бомбоубежища, расположенного недалеко от военкомата. В результате инцидента никто не пострадал, однако суд посчитал, что подобными действиями мужчина преступил сразу три статьи уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге приезжий мужчина оказывал недвусмысленные знаки внимание 14-летней девочке, которая была его соседкой по коммуналке на Лиговском проспекте.