Суд Санкт-Петербурга официально запретил четыре песни популярного рэпера

Даниил Дмитриев больше известен поклонникам как Scally Milano. Он читает рэп, и по мнению правоохранителей, в некоторых своих композициях пропагандирует наркотики/

Ранее в прокуратуру РФ обратилась женщина с просьбой запретить ссылки на прослушивание треков под названием «О», «Lovv66 - CBD FLOW», «Два» и "Сделать это». Это сделало бы песни недоступными для несовершеннолетних. После данного обращениятексты композиций были направлены на экспертизу. В итоге эксперты выявили, что сам певец употребляет наркотики, и в свои песнях формирует положительное отношение к торговле наркотическими средствами.

«Данная информация способна сформировать у читателя или слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора», - отметил суд в своем решении.

Об этом сообщило ТАСС. В результате все 4 трека были запрещены к распространению на российской территории.